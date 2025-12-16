Círculo de Periodistas Deportivos entregó el listado de los Mejores de 2025

Luego de una masiva votación entre sus socios, el Círculo de Periodistas Deportivos entregó la lista de los más destacados deportistas en cada una de las disciplinas afiliadas tanto al Comité Olímpico de Chile como al Comité Paralímpico.
El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación de socias y socios que participaron para elegir a los mejores deportistas, periodistas y también seleccionar los premios especiales.
Adicionalmente, a partir de los ganadores por disciplinas, este miércoles 17, a las 11:00 horas, el directorio del CPD se reunirá con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, así como con las autoridades del Comité Olímpico y Paralímpico y del Instituto Nacional del Deporte, para elegir al Mejor de los Mejores McDonald's, tanto en el deporte convencional como en el adaptado.
Los ganadores se mantendrán en reserva del ministro de fe de esa votación, el notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia de premiación de los Mejores Deportistas, que se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.
Este es el listado de ganadores por disciplina
Deporte paralímpico
- Atletismo paralímpico: Amanda Cerna
- Bádminton: Jaime Aránguiz
- Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández
- Boccia: Alfonsina Urrejola
- Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann
- Ciclismo: Hernán Moya
- Esquí: Nicolás Bisquertt
- Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
- Fútbol PC: Selección Fútbol PC
- Natación: Alberto Abarza
- Para Judo: Dana Morales
- Powerlifting: Juan Carlos Garrido
- Surf: Nicolás Medina
- Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
- Tenis de mesa: Ignacio Torres
- Tiro con arco: Bastián Reyes
- Tiro al vuelo: Rodrigo Encina
Deporte convencional
- Ajedrez: Cristóbal Henríquez
- Atletismo femenino: Martina Weil
- Atletismo masculino: Claudio Romero
- Automovilismo: Nicolás Ambiado
- Balonmano: Erwin Feuchtmann
- Básquetbol: Sebastián Herrera
- Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
- Boxeo amateur: Denisse Bravo
- Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
- Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
- Canotaje: María José Mailliard
- Ciclismo femenino: Catalina Soto
- Ciclismo masculino: Jacob Decar
- Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
- Ciclismo BMX masculino: José Cedano
- Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
- Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
- Esgrima: Vicente Otayza
- Ecuestre: Trinidad Soffia
- Esquí: Henrik Von Appen
- Esquí Náutico: Matías González
- Fútbol amateur: Julio Bórquez
- Fútbol femenino: Mary Valencia
- Futbol masculino: Erick Pulgar
- Gimnasia: Luciano Letelier
- Golf: Joaquín Niemann
- Halterofilia: Arley Méndez
- Hípica: Héctor Berríos
- Hockey césped femenino: Manuela Urroz
- Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
- Hockey patín: Joaquín Pinares
- Judo: Mary Dee Vargas
- Karate femenino: Valentina Toro
- Karate masculino: Tomás Freire
- Lucha: Virginia Jiménez
- Motociclismo: José Ignacio Cornejo
- Natación: Kristel Köbrich
- Navegación a vela: Felipe Robles
- Patín carrera: Raúl Pedraza
- Pelota vasca: Javier Villalón
- Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
- Polo: Felipe Vercellino
- Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
- Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
- Rugby: Nicolás Saab
- Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
- Surf: Noel de la Torre
- Taekwondo: Joaquín Churchill
- Tenis femenino: Antonia Vergara
- Tenis masculino: Alejandro Tabilo
- Tenis de mesa: Nicolás Burgos
- Tiro al vuelo: Héctor Flores
- Tiro con arco: Andrés Gallardo
- Triatlón: Diego Moya
- Vóleibol: Vicente Parraguirre
- Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt