Círculo de Periodistas Deportivos entregó el listado de los Mejores de 2025

Luego de una masiva votación entre sus socios, el Círculo de Periodistas Deportivos entregó la lista de los más destacados deportistas en cada una de las disciplinas afiliadas tanto al Comité Olímpico de Chile como al Comité Paralímpico.

El directorio del CPD Chile se reunió para conocer y certificar los resultados de la votación de socias y socios que participaron para elegir a los mejores deportistas, periodistas y también seleccionar los premios especiales.

Adicionalmente, a partir de los ganadores por disciplinas, este miércoles 17, a las 11:00 horas, el directorio del CPD se reunirá con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, así como con las autoridades del Comité Olímpico y Paralímpico y del Instituto Nacional del Deporte, para elegir al Mejor de los Mejores McDonald's, tanto en el deporte convencional como en el adaptado.

Los ganadores se mantendrán en reserva del ministro de fe de esa votación, el notario Juan Facuse Heresi, hasta la ceremonia de premiación de los Mejores Deportistas, que se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Este es el listado de ganadores por disciplina

Deporte paralímpico

Atletismo paralímpico: Amanda Cerna

Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández

Boccia: Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann

Ciclismo: Hernán Moya

Esquí: Nicolás Bisquertt

Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva

Fútbol PC: Selección Fútbol PC

Natación: Alberto Abarza

Para Judo: Dana Morales

Powerlifting: Juan Carlos Garrido

Surf: Nicolás Medina

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef

Tenis de mesa: Ignacio Torres

Tiro con arco: Bastián Reyes

Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

Deporte convencional