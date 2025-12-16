Erick Pulgar se alzó como el mejor futbolista para el Círculo de Periodistas Deportivos

El mediocampista de Flamengo Erick Pulgar se alzó como el mejor futbolista chileno para el Círculo de Periodistas Deportivos de acuerdo al listado entregado este martes por la agrupación.

El jugador formado en Deportes Antofagasta tuvo una destacada campaña que lo llevó a alzarse con la Copa Libertadores, la Liga de Brasil y además pelear la Copa Intercontinental.

Curiosamente en este año 2025 Pulgar no fue considerado en la Roja ni por Ricardo Gareca ni por Nicolás Córdova.

Pulgar, de 31 años, integra un largo listado donde se incluye a los mejores representantes de cada una de las disciplinas afiliadas al Comité Olímpico de Chile y al Comité Paralímpico de Chile.

De hecho, la buena campaña del exjugador de Universidad Católica lo ponen como serio candidato a ser el ganador del Cóndor de Oro en la premiación del próximo lunes 29 de diciembre.

Otros futbolistas que ya ganaron este premio fueron Elías Figueroa, Iván Zamorano, Sebastián Rozental, Marcelo Salas, Matías Fernández, Claudio Bravo y Tiane Endler.