Con Bolivia de protagonista: Así se jugará el repechaje al Mundial

Con 18 selecciones ya clasificadas al próximo Mundial de 2026 aún resta por definir 30 elencos que dirán presente en Norteamérica el próximo año, de los cuales dos llegarán vía repechaje.

Este se jugará con seis elencos de todo el mundo, se disputará en mayo en México y ya tiene a dos equipos clasificados: Bolivia, por Sudamérica, y Nueva Caledonia, por Oceanía.

Los seleccionados en cuestión se dividirán en dos llaves.

En cada lado del cuadro, los países con peor ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se enfrentarán en una semifinal a partido único y el ganador avanzará a la definición frente al de mejor ubicación en el escalafón de la FIFA.