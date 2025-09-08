La Roja busca evitar cerrar las Clasificatorias como colista ante el Uruguay de Bielsa

Este martes 9 de septiembre baja el telón de las Clasificatorias 2026, instancia en la que Chile desafía a Uruguay con la misión de evitar el deshonroso título de su peor campaña en la historia en el actual formato de las rutas mundialistas.

La Roja llega colista con apenas 10 puntos, dos unidades menos que el desastroso camino a Corea-Japón 2002. De todas maneras, el equipo nacional si concretó tener el ciclo con menos goles de visita: Uno.

Perú, penúltimo con 12 puntos recibe a Paraguay: Con mejor diferencia de gol que Chile, además del obligatorio triunfo nacional, la Bicolor sí o si debe caer para permitir la opción a La Roja de no terminar última.

Pobre desempeño: Chile anotó solo un gol como visita en las Clasificatorias #Cooperativa90 https://t.co/e38fQya134 pic.twitter.com/1Zyv7Dhc23 — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025

Por otro lado, La Celeste de Marcelo Bielsa llega con los boletos asegurados a la cita planetaria con 27 unidades. El "Loco" se reencontrará con el Estadio Nacional por primera vez desde las recordadas Clasificatorias 2010 al mando de Chile, donde terminó en un histórico segundo puesto de la tabla.

Chile viene de una dura caída de 3-0 a manos de Brasil en el Maracaná; nuevo golpe a un equipo que no pudo despegar con Ricardo Gareca y tuvo que ser dirigido por el interino Nicolás Córdova.

El DT tiene la mirada en la ruta al Mundial 2030, por lo que buscará variantes para aquel proceso. En esa línea, señaló que "trataremos de dar lo mejor ante Uruguay, pero no es la discusión para hoy", sino que buscar funcionamientos que ayuden al técnico definitivo que debería asumir en enero.

Córdova intentó numerosas modificaciones a lo largo de los entrenamientos y su último equipo contó con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz, Matías Sepúlveda; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Emiliano Ramos.

[Fotos] La alineación de @LaRoja para recibir a Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias #Cooperativa90 https://t.co/XiMftazrfd pic.twitter.com/OPXTv6oXWQ — Cooperativa (@Cooperativa) September 8, 2025

En cuanto a Uruguay, en su anterior partido goleó 3-0 a un Perú eliminado, en el Estadio Centenario con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

Con la clasificación en el bolsillo, Bielsa liberó a cuatro jugadores importantes: De Arrascaeta, Guillermo Varela, Facundo Pellistri y Mathías Olivera.

El "Loco" llegó a Santiago con su seriedad característica, con una concentración tal que casi no advirtió a los fanáticos chilenos que lo esperaron fuera del Hotel Intercontinental con un lienzo.

Pese a todo, Uruguay jugará con equipo estelar: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

[Fotos] La formación de Uruguay para visitar a @LaRoja en el cierre de las Clasificatorias #Cooperativa https://t.co/lsPG0fX1Es pic.twitter.com/RZyA0dwcdY — Cooperativa (@Cooperativa) September 9, 2025

El pitazo inicial en Ñuñoa será a las 20:30 horas con arbitraje del brasileño Anderson Daronco, juez que viene de dirigir la ida entre Universidad de Chile e Independiente en su historiada serie de Copa Sudamericana.

Podrás seguir el partido en la completa cobertura de Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.