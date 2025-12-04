Rio Ferdinand, Tom Brady y Shaquille O'Neal serán parte del sorteo del Mundial

Tom Brady, leyenda de la NFL; Aaron Judge, destacado beisbolista; el destacado pívot Shaquille O'Neal; Wayne Gretzky, otrora figura de la NHL; Eli Manning, también exNFL; Rio Ferdinand y Samantha Johnson serán los encargados de conducir la alfombra roja y el sorteo que definirá la suerte de las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA confirmó al grupo de figuras del deporte que engalanarán el sorteo que se celebrará este viernes. Rio Ferdinand, excapitán de Inglaterra, conducirá el evento y estará apoyado por Samantha Johnson, reportera ampliamente reconocida. Ellos guiarán a la audiencia a través del proceso del sorteo.

"Conducir este sorteo histórico es un honor increíble", dijo Ferdinand. "Como jugador, viví para estos escenarios globales. Ahora estoy muy feliz de tener un rol diferente y específico en una alineación increíble para revelas los 12 grupos de cuatro equipos que todo el mundo está esperando", expresó.

"Ser parte del sorteo final del Mundial de la FIFA es un honor tremendo. Es el escenario por el cual los atletas sueñan", dijo Brady, ganador de siete Super Bowl. "Estoy emocionado de ayudar a establecer el camino para el torneo que une al mundo", añadió.

"Cuando te has puesto los colores de tu país, entiendes lo que significan momentos como estos", explicó 'Shaq', ganador de tres anillos con los Lakers y una con Miamia, y del oro en el Mundial de Canadá y en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

"El Mundial es uno de los grandes eventos en los deportes y ser parte del sorteo final es algo que me llena de orgullo. Es un momento muy especial para los jugadores y los aficionados alrededor del mundo", expresó.