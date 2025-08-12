Chile alista su debut en la World Cup de parapowerlifting de Santiago 2025

Su primer entrenamiento conjunto realizó el Team ParaChile antes de su participación en la World Cup de para powerlifting Santiago 2025, que se disputará desde este viernes en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional.

Los 36 seleccionados se reunieron este martes en el Centro de Alto Rendimiento, CAR, para realizar la primera práctica conjunta, en la etapa final de la preparación con miras al evento que se disputará hasta el domingo.

Pesistas provenientes de las regiones de Antofagasta, Biobío, Ñuble, Maule, Valparaíso, Araucanía, O´Higgins y Metropolitana acudieron a la cita que convocó el seleccionador nacional Jesús García.

"El equipo está muy motivado. El hecho de enfrentarse a atletas de otros países es de por sí muy motivante, y a eso hay que agregarle que en esta ocasión seremos locales, lo que le da un valor muy alto a esta competencia" dijo el entrenador nacional.

La World Cup de Para powerlifting, Santiago 2025, congregará a 114 deportistas de 16 países, en un programa de 19 finales repartidas entre el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto.

El evento partirá este jueves 14, a las 15:00 horas, con la ceremonia inaugural. El viernes, en tanto, se disputarán las primeras nueve finales individuales, entre las 09:30 y las 18:40.

El sábado, por su parte, se efectuarán entre las 09:30 y 16:30 las últimas siete finales individuales del certamen, quedando para el domingo las tres finales por equipos, las que se realizarán entre las 10:00 y 16:20 horas.