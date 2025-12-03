Círuclo de Periodistas Deportivos y Fundación Te Apoyamos crearon premio para atletas paralímpicos

En un momento en que los deportistas paralímpicos chilenos siguen consolidándose con fuerza en el ámbito nacional e internacional, Fundación Te Apoyamos y el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) entregarán por primera vez el Premio Inspiración, en el marco de la ceremonia del Mejor de los Mejores 2025.

Este reconocimiento premiará a un deportista paralímpico que encarne de manera ejemplar los valores asociados a la práctica deportiva y que, a través de su liderazgo, genere un efecto multiplicador tanto en sus pares, en la sociedad y en las futuras generaciones.

El premio se alinea con las ayudas que impulsa la Fundación Te Apoyamos, entidad creada hace tres años por Andrónico Luksic, y refuerza su compromiso con poner en valor, visibilizar y reconocer las trayectorias destacadas de deportistas paralímpicos que representan a Chile en el mundo desde la excelencia, la resiliencia y la superación.

Más allá de los logros deportivos, el reconocimiento busca también destacar el aporte de estos atletas a la construcción de una sociedad más inclusiva y empática, donde el deporte actúa como motor de transformación social. La creación del Premio Inspiración surge, además, como una continuidad del trabajo conjunto entre ambas instituciones.

La directora ejecutiva de la Fundación Te Apoyamos, Carolina Ubilla, expresó que "esta distinción busca resaltar a aquellos deportistas paralímpicos que representan a Chile con entrega, orgullo y sentido de país, convirtiéndose en referentes para nuestra sociedad. Sus experiencias nos inspiran, nos emocionan y refuerzan nuestro compromiso de continuar respaldando el deporte de alto rendimiento".

Por su parte, el presidente del CPD, Pablo Vargas Zec, destacó "el valor de que podamos agregar el Premio Inspiración en la ceremonia más importante y tradicional del deporte nacional, toda vez que realza el efecto del deporte -y, en particular, del deporte paralímpico- en la sociedad, entendiendo que el alto rendimiento no es sólo resultados, sino también valores". El dirigente también subrayó que el nuevo galardón es seleccionado por el voto de los especialistas.