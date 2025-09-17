El Colorado tuvo un vibrante fin de semana con tres intensas carreras

Un fin de semana que ofreció emoción y adrenalina de punta a punta fue el que vivió el Centro de Montaña El Colorado, lugar que albergó tres competencias de gran nivel.

Se trata del Avalanche de MTB (Bicicleta), Avalanche de ski y Volcom Avalanche de snowboard, tres carreras que reunieron a más de 100 competidores cada una, y en la que todos se lanzaron a gran velocidad desde lo más alto.

En lo que respecta al Avalanche de MTB, esta se dividió en cinco categorías: En Juniors el ganador fue Cedric Ohaco, acompañado de Eyal Vackflores en segundo lugar y Amaru González en tercera posición. En E-Bike el ganador fue Aldo Toro, seguido de Sebastian Gaete y Rafael Fernández.

La serie de Hombres Pro fue conquistada por Benjamín Corral, mientras que Paula Jara se adjudicó Mujeres Open y Gaspar Bariggi fue el más rápido en Hombres Open.

El Volcom Avalanche de snowboard también tuvo mucha intensidad y una reñida lucha entre sus participantes. Iñaqui Irarrázabal fue el gran ganador en la competencia de snowboard hombres, la cual maravilló a los asistentes con mucho estilo y velocidad, como es tradición.

En mujeres y en la misma disciplina, la que se quedó con el primer puesto fue Antonia Yáñez, quien tuvo una perfecta performance sobre la nieve de El Colorado.

Finalmente, en ski hombres el triunfador fue Valentín Signe y en mujeres la gloria fue para Saga Goñi.