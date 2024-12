[VIDEO] "Los Simpson" protagonizaron un partido de la NFL

El partido de la NFL entre Cincinnati Bengals y Dallas Cowboys, la noche del lunes, tuvo un condimento especial dado que gracias a la tecnología, el duelo pudo ser visto con la estética de exitosa serie animada "Los Simpson".

Eso permitió a los fanáticos de ambos equipos disfrutar de una experiencia inmersiva en el ficticio Atom Stadium, de Springfield.

Tal como lo anunció la NFL en la previa, los creadores de los icónicos personajes colaboraron con la liga para "garantizar la autenticidad de la serie, que tiene el récord en horario estelar de mayor duración, con más de 750 episodios".

Cada jugador de los Bengals y los Cowboys apareció como un jugador animado con capacidad de movimiento. La tecnología de seguimiento que utiliza Next Gen Stats de la NFL y Beyond Sports se combinó con el seguimiento óptico de Hawk-Eye Innovations para garantizar que los fanáticos vean cada jugada, carrera, pase y anotación del partido real en el momento en el que se desarrolla.

Fue así como el rebelde "Bart" se puso del lado de los Bengals mientras que su padre, "Homero" hizo de fanático de los Cowboys, lo que creó una verdadera dinámica familiar ya que padre e hijo alentaron a sus respectivos equipos.

El dúo icónico participó, incluso, en el juego. De hecho, en situaciones clave reemplazaron a un jugador y se unieron a sus otros 10 compañeros en el campo.

Además, "Lisa" y "Marge" entrevistaron a los jugadores durante el encuentro y "Maggie" piloteó la SkyCam. Sin embargo, más allá de la familia Simpson, muchos de los personajes icónicos del histórico show de Matt Groening (como "Ralph", "Krusty" y "Barney", entre otros) también aparecieron en la transmisión con las voces de sus respectivos actores de la vida real en inglés.

Mira acá algunos de los videos que dejaron en redes sociales

BART TO LISA FOR THE LEAD!@TheSimpsons Funday Football on Disney+ and ESPN+ pic.twitter.com/2jqG5dZZ5R — NFL (@NFL) December 10, 2024

Nelson Muntz the route technician 😮‍💨@TheSimpsons Funday Football on Disney+ and ESPN+ pic.twitter.com/kQqmp8hp6m — NFL (@NFL) December 10, 2024

Barney Gumble rumbling down field 💪@TheSimpsons Funday Football on Disney+ and ESPN+ pic.twitter.com/vjLe25Bvaa — NFL (@NFL) December 10, 2024

Krusty kicks it through the donut uprights 🍩🙌@TheSimpsons Funday Football on Disney+ and ESPN+ pic.twitter.com/BGljcG1yPW — NFL (@NFL) December 10, 2024

ay caramba Bart… HOMER DOIN IT ON BOTH SIDES OF THE BALL 😤@TheSimpsons Funday Football on Disney+ and ESPN+ pic.twitter.com/p36joIvCCQ — NFL (@NFL) December 10, 2024