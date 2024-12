Francisca Crovetto: Gané los Juegos, pero una se dice ¿seré capaz ganar otra competencia?

La campeona olímpica Francisca Crovetto repasó el logro más importante de su carrera y aseguró que pese a haber ganado el oro en París 2024, aseguró que ha sentido el cariño de la gente luego de su proeza y aseguró que las dudas en torno a ganar otra competencia se mantienen.

"No me cambió tanto, no del cielo a la tierra. Si tengo una agenda más apretada que antes, me reconocen mucho más en la calle y eso es algo que pensé que iba a durar un par de semanas, pero se mantuvo en estos cuatro meses. Me piden muchas más fotos, si voy a algún lugar apurada ya no puedo, piden al menos un par de fotos que me tengo que sacar. Pero en verdad, nada tan drástico ni dramático", dijo a El Mercurio.

"El 99 por ciento de las veces ha sido una buena experiencia, el cariño, las fotos, claro en un cementerio, en un funeral, te piden fotos no de la familia del difunto, sino en el baño, no es el momento. En general me lo llevo bien, pero hay cosas que no estoy dispuesta a transar y una de esas es mi libertad, tomar el metro ir al supermercado", añadió.

Con respecto a lo que viene, Crovetto comentó que "afortunadamente el año posolímpico siempre es un poco más tranquilo en términos de competencia porque todavía no empiezan los puntos en el ranking para la clasificación olímpica. Igual hay cuatro copas del mundo pero no hay un megaevento deportivp. Se puede bajar un poco la carga y hay que hacerlo, porque si no se termina reventado".

En lo personal, la primera campeona olímpica de nuestro país expresó que busca "que mi familia crezca, comprarme una casa quizás, un departamento más grande. Y sí, me gustaría ser mamá, sea en 2025 o cuando pase, la naturaleza se encarga del momento".

En esa misma línea expresó que "o sea tiene las dificultades que tienen la mayoría de las mujeres que son profesionales que tienen que compatibilizar la maternidad y en el casos de las deportistas complejo. Quizás no podré irme a Italia a vivir tres meses, pero tengo ganas de enfrentarlo, de vivirlo. Tiene ganas mi marido también de apoyarme, de estar en este proyecto. Y a nivel internacional casi todas las grandes tiradoras del mundo tienen hijos. Sin ir más lejos, Amber, que salió segunda compitió con un hijo de recién nacido".

Sobre su estado emocional, Crovetto expresó que "gané los Juegos, pero es raro una dice ¿seré capaz de volver a ganar otra competencia? No sé si es algo mío pero las dudas siempre están habitando en mí, pensar si lo vas a puedo repetir o no. Hay como una cosa que con el éxito que cuando hay, tienes que sostenerlo. Es un desafío, yo tengo conciencia de mis luces y sombras y de los miedos que enfrento día a día. Creo que esa conciencia me permite decir, 'ok ¿dónde me paró en la próxima competencia? ¿Cuáles son los miedos, las incertidumbres con las que me puedo enfrentar? ¿Cómo las voy a enfrentar? Y cuáles son las herramientas que necesito. Cada día tiene su afán, ir viendo lo que sea surge de acá".