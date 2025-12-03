Pablo Lemoine tras sorteo de Los Cóndores en el Mundial: Nuestra final será con Hong Kong

El entrenador de la selección de rugby de Chile, Pablo Lemoine, aseguró este miércoles que las posibilidades de clasificación a los octavos de final del Mundial de Australia 2027 pasan por ganar a Hong Kong.

“Para nosotros, es nuestra final del mundo con Hong Kong, porque en definitiva es el objetivo de ganar el primer partido en un Mundial. Entonces, parece que ahí es donde tenemos que apuntar”, dijo Lemoine en conferencia de prensa tras el sorteo que dejó a su selección en el Grupo A con Australia y Nueva Zelanda.

En el formato del Mundial, los dos mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final, mientras que los cuatro mejores terceros de las seis zonas también superarán la ronda.

El Mundial de Rugby 2027 se jugará del 1 de octubre al 13 de noviembre y el orden y sedes de los partidos se dará a conocer en febrero próximo.

Chile asistirá a su segunda Copa del Mundo, tras debutar en Francia 2023, y deberá enfrentar a los neozelandeses que fueron campeones en tres ocasiones (1987, 2011 y 2015) y a los australianos que tuvieron dos títulos (1991 y 1999).

“La verdad que hubiese preferido no estar en la serie A. Creo que es una serie que tiene varias contraindicaciones”, argumentó el técnico.

Los Cóndores jugarán por primera vez contra los All Blacks.

“Jugar contra Australia y Nueva Zelanda hace que sea muy difícil generarle ese punto bonus que vamos a necesitar si queremos ganarle a Hong Kong y generar un punto más”, expresó.

“Las otras series tienen muchísima más facilidad como para clasificar como mejor tercero, pero bueno, lo que toca, toca y hay que tomarlo, y ya está”, comentó.

Sobre Hong Kong, Lemoine fue cauto. “Uno a veces lo visualiza como un rival más débil, pero es una unión que tiene mucha plata y que tiene mucha capacidad de poder”.

“Creo que va a haber una nacionalización de jugadores importante. Hong Kong va a ser otro equipo que el que nos tocó ver acá”, analizó sobre el rival que tiene un menor ranking y estará debutando en el Mundial.

El entrenador de los Cóndores, a pesar de considerar el resultado del sorteo como un panorama negativo, piensa que para Chile igual será productivo competir en la misma instancia que otras dos potencias sudamericanas como Argentina y Uruguay.

“Todo es ganancial, todo es una ventaja, jugar contra el que sea, tener la posibilidad de participar del Mundial”, puntualizó.