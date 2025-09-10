Garin: Soy realista y no llego en mi mejor momento, pero he ido mejorando

En medio de los entrenamientos de cara a la Copa Davis, el tenista chileno Cristian Garin adelantó lo que será la serie ante Luxemburgo este fin de semana, con énfasis en la motivación de representar a Chile, más allá de su compleja temporada en el circuito.

"Contento de jugar de local, con este formato es difícil. Sé que va a estar el estadio lleno, mucha gente se ha motivado y eso se valora muchísimo. La expectativa siempre es ganar, sea contra quien sea. Es una serie linda para, después de todos estos años, soñar con el Grupo Mundial", expresó.

Por otro lado, el nacional admitió que "llevo un mes y medio con dolor. No me impide jugar, pero sí me molesta. Hay días que no puedo ni caminar bien. Preocupado, pero he ido mejorando estas dos semanas. No me siento al 100 cien por ciento aún, pero estoy con mucho cuidado y tratamiento".

"Soy bien realista, no llego en mi mejor momento, pero por lo menos he ido mejorando. Hice un ciclo de preparación física, vengo mejorando en ese aspecto, pero Davis es distinto a otras competiciones y ya estar aquí me sube el ánimo", añadió.

Sobre el hecho de asumir como primera raqueta criolla tras las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, sostuvo: "No es algo nuevo para mí, siempre me gusta venir a aportar en Copa Davis en lo que pueda. Es irrelevante en este momento, me gusta estar con el equipo. Estoy intentando mejorar cada día para llegar bien al sábado".

Por último, "Gago" dijo ya dejar atrás la agresión de Zizou Bergs que sufrió en la serie contra Bélgica en febrero pasado: "Para mí fue algo totalmente injusto, la ITF se desentendió por completo, pero es una etapa cerrada. Esta serie no es una revancha para mí, estoy representando a Chile y lo voy a disfrutar con la gente y mi familia".

El cara a cara entre nacionales y luxemburgueses en el Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional se desarrollará entre este sábado 13 y domingo 14 de septiembre.