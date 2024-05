Manuel Astorga cargó otra vez con Marcelo Ríos: Yo no iba a ir a los prostíbulos

El preparador físico Manuel Astorga volvió a apuntar sus dardos en contra del extenista Marcelo Ríos explicando los motivos que lo llevaron a alejarse de quien se transformara en número uno del tenis mundial.

"Solo nombrar que con el impresentable Marcelo Ríos trabajé con 14 técnicos y sin lugar a dudas que con los que más rendimiento sostuvo fueron Nick Bollettieri, Larry Stefanki y Peter Lundgren", dijo Astorga al programa El Show de PrensaFútbol.

Luego, comenzó con la artillería: "Los demás no es que hayan hecho un mal trabajo, pero ya cuando el deportista va creciendo, sobre todo en estructuras de personalidad complejos como Ríos, aparece la soberbia, el dinero y creen que se las saben todas".

"Si aparecía un sujeto como Luis Lobo, ahí todos se daban cuenta. El mismo Nick Bollettieri se daba cuenta y me lo decía. Ahí venían dos opciones, te sumabas o te excluían", añadió.

"Y a mí se me marginó, porque yo no iba a ir a los prostíbulos, no me iba a dedicar a tomar ni turistear, no iba a andar en juergas, ni meterle los hielos en el vaso al deportista o ser su nana haciéndole trámites. Tampoco le iba a llevar los bolsos a la lavandería, por eso ahí quedas fuera del sistema", complementó.

Como contrapartida, Astorga puso de ejemplo a Nicolás Massú: "Mi mayor logro profesional tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Massú. Él, con talento, quizás menos que el de Federer o el de Ríos, pero con ese talento él tenía una gran motivación. Además, también tuvo la disciplina que lo sostuvo y mantuvo permanentemente. Sin embargo, su actitud fue lo que le permitió que lograra todo lo que logró. Eso es lo que valoro de él", expresó Astorga, quien puso al viñamarino como el mejor deportista de nuestro país.

"Para mí, con el respeto que merecen muchos, Nicolás Massú es el deportista más grande. Además, como es el tenis que es uno de los deportes que tanto le ha entregado al país, por mucho que se discuta con el fútbol que ahí nos entregó dos Copa América, un tercer lugar en un Mundial y una Libertadores con el gran Mirko Jozic. Pero para mí el Nico Massú es el más importante de todos", concluyó.