"Mi corazón sangra": Doblista criticó el innovador formato mixto del US Open

El nuevo dobles mixto que se jugará en el Abierto de Estados Unidos y que incluirá a varios de los mejores jugadores del mundo fue criticado por los recientes campeones de Wimbledon, Sem Verbeek y Katerina Siniakova, que lo han definido como una estrategia de marketing.

"Es una pena que hayan decidido hacer esto", dijo la checa, número uno del mundo en dobles, y que, junto a Verbeek, ganó este jueves el torneo de dobles mixto en Wimbledon.

En el próximo Abierto de Estados Unidos, el torneo mixto se jugará la semana previa al inicio del Grand Slam e incluirá 32 parejas, de las que 16 ya han sido anunciadas, ocho se determinarán por los mejores rankings de individuales y ocho serán invitaciones.

Por ejemplo, Carlos Alcaraz jugará junto a Emma Raducanu; Emma Navarro hará dupla con Jannik Sinner; Naomi Osaka lo hará con Nick Kyrgios y Stefanos Tsitsipas estará junto a su pareja Paula Badosa.

"Es una estrategia de marketing, pero están quitando esta oportunidad a los jugadores de dobles", añadió Siniakova.

"Como atletas a los que nos gusta jugaría jugar, es una pena que no vayamos a poner. No me voy a oponer a ello ni quiero que no sea un éxito. Lo positivo es que más gente va a poder ver a los mejores del mundo antes del torneo, pero, como jugador de dobles, mi corazón sangra", aseguró Verbeek.

El torneo estrenará, además, un nuevo formato, con partidos al mejor de tres sets pero a cuatro juegos, sin ventajas y con el tercer set que se decidirá en un tie-break de 10 puntos.

La final sí se disputará al mejor de tres sets con seis juegos, pero se mantendrá que no haya ventajas y que el tercer parcial será un superdesempate.