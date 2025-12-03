Bernardo Larraín apuntó a la "permisología" como el principal freno a la inversión en Chile

La excesiva burocracia en la tramitación de proyectos de inversión, conocida comúnmente como "permisología", fue el foco de la crítica realizada por Bernardo Larraín en la previa al Encuentro de la Industra organizado por Sofofa, gremio que lideró entre 2017 y 2021.

En conversación con Cooperativa, Larraín comentó la decisión de Cencosud de desistir de la contrucción de un mall en el límite de Vitacura y Huechuraba.

Para el ex timonel de la Sofofa, la incertidumbre regulatoria es la variable clave que diferencia el actual estancamiento económico de las tasas de crecimiento pasadas.

"En mi opinión personal, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es el principal filtro por donde pasan las inversiones en Chile y es probablemente la principal razón por la cual estamos muy lejos de la frontera potencial de Chile en inversión", dijo a Cooperativa.

"Te aseguro -agregó- que son mucho de la diferencia entre el crecimiento potencial de Chile actual, que es un magro 2%, y lo que en el pasado tuvimos, que era 5 o 6%".

Larraín explicó que esta brecha se debe a la suma de decisiones de postergación y cancelación de proyectos por parte de titulares que no pueden someterse a la "discrecionalidad" del sistema actual.

Agilizar sin contaminar

El líder empresarial aclaró que la demanda del sector privado no es reducir la protección al medio ambiente, sino otorgar certeza jurídica y eficiencia en los plazos, comparando la situación local con la de otras naciones.

Larraín enfatizó que "esto no es una petición a que bajen los estándares ambientales. Conocemos países europeos o en Brasil, por ejemplo, que una planta de celulosa se puede tramitar ambientalmente en 18 meses y los estándares ambientales de esa planta de celulosa son más altos que de muchos proyectos en Chile".

"Entonces no es un tema de relajar estándares ambientales para agilizar la tramitación de proyectos. Se puede agilizar e incluso elevando estándares ambientales".

Finalmente, Larraín instó al próximo gobierno a priorizar cambios institucionales en el sistema de permisos durante los primeros 100 días de mandato, advirtiendo que la mera gestión administrativa no será suficiente para recuperar el pleno potencial de inversión del país.

Debate de candidatos: Lo que faltó

Bernardo Larraín además comentó el debate Archi que protagonizaron los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, lamentando que en el discurso de ambos no se aborde una reforma al empleo público.

"Hay reformas que tienen que hacerse en Chile. Y no son, por así decirlo, en oposición a las urgencias; porque para que el Estado pueda atender las urgencias ciudadanas, tiene que modernizarse. Y la modernización número uno que tiene que hacer, creo yo, es cambiar el régimen de empleo público", sostuvo en Cooperativa.

Larraín añadió que "no puede ser que el 60% de los empleados públicos entren al Estado en forma laxa a través de la contrata y que sea difícil evaluar el desempeño. O sea, el 100% de los funcionarios públicos tienen evaluación de desempeño perfecto. Entonces no se puede diferenciar a los muchos funcionarios públicos que lo hacen bien de los que lo hacen más o menos".

"También es malo que, por ejemplo, cada vez que asuma un gobierno reemplace a 5.000 personas y pongan a la militancia de su sector político. Entonces, los buenos funcionarios públicos merecen estabilidad. Pero también merecen, en el fondo, que se haga una evaluación que distinga entre los buenos funcionarios y los malos funcionarios, los de buen desempeño y los de mal desempeño. Y los de mal desempeño, si tienen tres evaluaciones seguidas de mal desempeño, bueno, debiera ser mucho más flexible el régimen de empleo público para que esa persona pueda ser desvinculada", añadió.