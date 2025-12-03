Boric pide dejar el pesimismo y Sofofa propone "amistad cívica" para reactivar el crecimiento

Esta fue la última vez que el Presidente Gabriel Boric realiza un discurso, en su calidad de primera autoridad del país, ante los empresarios en el tradicional Encuentro Anual de la Industria (EAI) que organiza anualmente la Sofofa.

En su discurso, el Mandatario defendió la gestión de su gobierno en materia de crecimiento e inversión, haciendo un llamado a dejar de lado el pesimismo y valorar los avances macroeconómicos.

Boric remarcó que "el año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue de 2,6%. ¿Es suficiente? No. Pero fue mucho más de lo que se esperaba. Y pareciera que no nos alegramos por eso. Es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá", afirmó.

"No dormirnos en la complacencia, por ningún motivo. Pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas. Porque déjenme decirles, desde este espacio o desde cualquiera, que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos".

"Diferencias legítimas"

Durante su alocución, Boric enfatizó que la política debe centrarse en mejorar la calidad de vida de las personas más allá de las disputas partidistas. "Si al final del día las peleas, todas las polémicas van a terminar siendo hojarasca. Lo que importa es si fuimos capaces o no de mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile. Y creo que la reforma de pensiones es un gran ejemplo".

En la misma línea, el Mandatario dedicó palabras a la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, revelando cómo evolucionó su relación con el gremio empresarial desde antes de asumir la presidencia.}

"Nos conocimos hace tiempo y ella me habló de la confianza y yo le dije 'en los empresarios no confío' (antes de ser Presidente). Y durante el ejercicio del cargo, ella permanentemente ha mantenido un canal de diálogo abierto y ha hecho un esfuerzo que sé honesto, sincero, por establecer esos puentes", relató.

Boric valoró la relación fluida con la Sofofa en comparación con otros gremios, destacando que se ha logrado mantener un "diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa. Pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo".

Para cerrar su reflexión política, el Presidente advirtió sobre los peligros de la polarización: "Al final del día los fanáticos, o los que creen que siempre tienen la razón y solo se miran al espejo, al final del día no llegan a ninguna parte. Porque la política se trata de llegar a acuerdos con quienes piensan distinto, en función de un bien común compartido".

Amistad cívica en pos del crecimiento

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, advirtió sobre el estancamiento económico y llamó a una "amistad cívica" para recuperar el crecimiento, por lo que presentó una hoja de ruta que incluye reducir la burocracia y modernizar el Estado.

"Si no cambiamos el rumbo, para el 2030 el crecimiento va a seguir más o menos en un 2% anual, que es algo que ya todos estamos de acuerdo que no podemos más, y el desempleo probablemente va a seguir rondando el 10%. Y, según algunos estudios, dicen que podríamos perder 712.000 empleos asalariados. Esa cifra, por lo menos, no alcanza para sostener las necesidades sociales ni tampoco para generar oportunidades reales para los chilenos", señaló Navarro.

"Compromiso 365"

La líder del principal gremio empresarial añadió que "nos queremos poner una meta país, un desafío que además es perfectamente alcanzable y que cambiaría el eje de la inversión en Chile. A esta propuesta le pusimos un nombre súper sexy: 'Compromiso 365'. ¿Qué quiere decir? Que desde que el titular ingrese el proyecto hasta que terminen de levantar todos los permisos y estén aprobados, no pase más de un año".

"Este -dijo- va a ser un paso fundamental para poner a Chile en el radar de los inversionistas y volver a ser competitivos en materia de inversión".

"No estamos condenados a la polarización"

Además, Navarro abogó por recuperar la "fraternidad" como elemento clave para el desarrollo. "Nuestra invitación desde la Sofofa es a fortalecer la amistad cívica. A encontrarnos en el respeto, la moderación y el diálogo".

"Sin esos cimientos ningún país avanza. Y la responsabilidad está íntimamente ligada a la capacidad que demostremos todos los que estamos aquí en conducir un país a una senda de crecimiento, paz y prosperidad", agregó.

Navarro cerró remarcando que "no estamos condenados al estancamiento, tampoco a la polarización. Tenemos la capacidad de elegir: entre quedarnos atrapados en el conflicto o avanzar a una etapa donde nos hagamos cargo de que crecer es un imperativo social".

"El desarrollo no se diseña en un escritorio, ni tampoco se impone desde un lugar de poder. Se construye entre todos, con audacia, quienes entienden que el futuro no espera a los que dudan, sino es de quienes actúan. Y tal como el primer correo electrónico se envió desde aquí, me gustaría que de aquí salgamos todos con la convicción de que actuar es un deber", finalizó.

"Gran objetivo país"

Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sofofa, planteó que "se está tratando de visualizar ese gran objetivo país, que es volver a crecer a más de un 4 por ciento, y las dimensiones que tiene eso si se llega a concretar. Nos gusta ver mucho que las campañas (presidenciales) hayan adoptado ese gran objetivo como un punto central en sus propuestas, con las diferencias que tienen y con sus distintas perspectivas".

"La preocupación que tenemos con las cifras de inversión extranjera son que hay un componente importante de fusiones y adquisiciones, cambio de manos de propiedad. Efectivamente entra mucho capital, pero la inversión productiva, que genere nuevas empresas, y por lo tanto nuevos lugares de trabajo, salvo en la minería, está bastante rezagada", cuestionó.