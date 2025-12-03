EAI 2025: Sofofa afirma que objetivo de Chile es volver a crecer sobre el 4%

Esta es la última vez que el Presidente Gabriel Boric realizará un discurso, en su calidad como primera autoridad del país, ante los empresarios en el tradicional Encuentro Nacional de la Industria que organiza anualmente la Sofofa.

Bajo el concepto "Chile converge: el futuro nos reúne", el evento busca "construir acuerdos para el país que permitan recuperar la senda de crecimiento y el desarrollo con innovación".

Para ello, añadió Sofofa, "se pondrá sobre la mesa la urgencia de una revisión integral del sistema de permisos ambientales para facilitar el desarrollo de proyectos de inversión, la modernización del Estado, y la promoción de la productividad y la formación técnica, entre otros".

Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sofofa, planteó que "se está tratando de visualizar ese gran objetivo país, que es volver a crecer a más de un 4 por ciento, y las dimensiones que tiene eso si se llega a concretar. Nos gusta ver mucho que las campañas (presidenciales) hayan adoptado ese gran objetivo como un punto central en sus propuestas, con las diferencias que tienen y con sus distintas perspectivas".

"La preocupación que tenemos con las cifras de inversión extranjera son que hay un componente importante de fusiones y adquisiciones, cambio de manos de propiedad. Efectivamente entra mucho capital, pero la inversión productiva, que genere nuevas empresas, y por lo tanto nuevos lugares de trabajo, salvo en la minería, está bastante rezagada", cuestionó.

La jornada abrirá con el discurso de la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, y cerrará -pasadas las 21:00- el Mandatario Gabriel Boric.

Información en desarrollo