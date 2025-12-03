En su discurso en el Encuentro Anual de la Industria (EAI), la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro, subrayó que para las empresas que reúne la gremial el desafío de Chile es crecer con propósito, con un crecimiento que le llegue a todos los chilenos.

El crecimiento se ha convertido en una causa ciudadana, es parte esencial de la vida cotidiana de las personas, dijo Navarro, quien consideró que "seguridad y crecimiento son las dos grandes prioridades de los chilenos".

El EAI 2025 se desarrolló en el Campus Beauchef de la Escuela de Ingeniería de la U. de Chile, frente al Parque O'Higgins, tuvo al Presidente Gabriel Boric como invitado de honor y contempló la entrega del Premio "Andrés Concha" al empresario Álvaro Ananías, líder de la CPC en el Biobío y codundador de la empresa de soluciones digitales Genesys.

