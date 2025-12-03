Presidente Boric y diálogo público-privado: Al final del día los fanáticos no llegan a ninguna parte

En su última participación en el Encuentro Anual de la Industria, el Presidente Gabriel Boric destacó la importancia de la búsqueda de diálogos para avanzar como país, recalcando que el fanatismo es negativo y que es necesario hablar con todos los sectores.

En una alocución de más de 20 minutos, el Mandatario recalcó que la Sofofa "permanentemente ha tenido un canal de diálogo abierto y ha hecho un esfuerzo honesto, sincero, en establecer esos puentes. En momentos no ha sido fácil, pero quiero valorarlo, porque con otros gremios no ha sido igual, con la Sofofa hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, con ánimo colaborativo".

"Tenemos motivos para estar contentos, porque pese a la polarización, a los discursos, a los tweets, siguen existiendo espacios de diálogo en Chile", valoró.

Boric dijo que "había desconfianza cuando asumimos como gobierno de que íbamos a tener la voluntad de dialogar (...) esta capacidad de lograr acuerdos no tenía que ver con el Parlamento o con el resultado de los dos plebiscitos de los procesos constituyentes, sino de una convicción muy íntima que yo me he formado en la trayectoria política que he tenido, pero que he aprendido muchísimo de mis predecesores, que es que al final del día los fanáticos, los que siempre creen que tienen la razón y solo se miran al espejo, al final del día no llegan a ninguna parte, porque la política se trata de llegar a acuerdos con quienes piensan distinto en función de un bien común compartido y ese bien común compartido hoy día es Chile".

"Los dos procesos constitucionales nos han enseñado a todos que no hay atajo para el desarrollo, que es necesario sobre todo articular consensos y que nadie sobra, que acá nadie puede imponerse, sino que requerimos las visiones de todos", añadió.

El Presidente manifestó que "no estamos conformes con el PIB potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción de que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más".

"Chile no se cae a pedazos, es un país del que tenemos que estar profundamente orgullosos y tenemos buenos motivos para ello", recordó Boric.