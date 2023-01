Precio del cobre volvió a subir y el dólar subió tras una semana de bajas

El precio del cobre alcanzó los 4,13 dólares la libra, con una variación diaria de un 0,39%, y que culmina con una semana de alzas en la Bolsa de Metales de Londres.

Por su parte, el valor del dólar llegó a los 820 pesos que, pese a que bajó durante toda la semana, esta jornada se elevó en cuatro pesos. Aun así, este descenso es el más pronunciado desde febrero del 2021.

Precio del cobre BML, 13 de enero 2023:

US$ 4,131 la libra (US$ 9.107,0 la tonelada)

Variación diaria: +0,39 %

Promedio 2023: US$ 3,933 la libra.