Sofofa llamó al próximo Gobierno y a la futura oposición a "conducir al país con grandeza"

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, llamó al futuro Gobierno a "priorizar la búsqueda de convergencia para lograr las reformas que Chile necesita"; mientras que emplazó a la eventual oposición a ser "constructiva y que ponga siempre al país adelante".

Durante su discurso en el Encuentro Nacional de la Industria que organiza la Sofofa, Navarro apuntó a los próximos Ejecutivo y Legislativo y expresó: "La ciudadanía espera mucho de todos ustedes. Su principal desafío va a ser poner a Chile en la senda del crecimiento".

"Sobre sus hombros va a recaer la tarea de conducir al país con grandeza y con sentido de propósito", añadió la líder gremial, y después se dirigió a la futura oposición para que "cuide nuestras instituciones y ponga siempre a Chile adelante, su desarrollo y sus oportunidades".

"La historia nos ha enseñado que, cuando hay alternancia en el poder, no es para imponer ni tampoco para obstruir. Tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuestas a los chilenos, para permitir liberar toda esa fuerza emprendedora más allá de las ideologías", aseveró.

"La responsabilidad de que al país le vaya bien es una tarea compartida", sostuvo Navarro, que después invitó a las partes "a mirar un poquito más allá del corto plazo; a visualizar lo que podemos ser si construimos y decidimos trabajar realmente juntos".

"Tenemos una oportunidad de proyectarnos al desarrollo, uno que no dependa ni del precio del cobre ni de los ciclos políticos, sino de nuestra capacidad de crear valor, de innovar y de abrir nuevos caminos. El desarrollo no es una línea recta. Es una obra colectiva que se escribe cada día con las millones de decisiones que vamos tomando", sostuvo la presidenta de la Sofofa.

La líder gremial también agradeció al Gobierno de Gabriel Boric por "la prioridad en el crecimiento y la agenda pro-inversión", donde el Mandatario "se la ha tomado como una cruzada personal" con la promulgación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y el apoyo a iniciativas como "Prisma para el Crecimiento" y "Hazlo con IA".