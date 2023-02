La actriz Alison Brie subió a sus redes sociales el momento en que apareció desnuda en la puerta de la habitación de hotel de su esposo, Dave Franco. "Qué hacer cuando tu marido se siente ansioso por el estreno de su película... 😏", escribió la protagonista de "Somebody I Used To Know", filme de.Prime Video en el que es protagonista y fue dirigido por su Franco. Según informa Glamour, el video habría sido grabado por la maquilladora de Brie, Clarissa Anya Rubenstein y la actriz borró sus partes íntimas para que Instagram no censurara el video.

