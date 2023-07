"Barbie": Jimin de BTS responde a Ryan Gosling aceptando "ofrenda"

En medio de la promoción de "Barbie", el actor Ryan Gosling sorprendió a los fanáticos de BTS al enviar un inesperado mensaje a Jimin, uno de los integrantes del famoso grupo.

"Noté que tu outfit en el vídeo de 'Permission to Dance' es el mismo que usa Ken en la película", dijo el nominado al Oscar en el vídeo.

"Hay un código entre los Ken que se basa en que si usaste el outfit de otro Ken, debes entregarle tu pertenencia más preciada, así que espero aceptes la guitarra de Ken como mi humilde ofrenda", continuó el intérprete, entregando así la guitarra de "Ken" al autor de "Face-Off".

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn