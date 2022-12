"Denles tiempo para hacer algo especial": protagonista de "Shazam" habla en defensa de James Gunn y Peter Safran

La llegada de James Gunn y Peter Safran no ha alegrado mucho a los seguidores de DC. En menos de dos meses, han anunciado la posible cancelación de "Wonder Woman 3", la salida definitiva de Henry Cavill como "Superman" y que "Black Adam" no tendrá una secuela a corto plazo. Por esto, Zachary Levi, protagonista de "Shazam!", ha decidido sacar la voz a favor de la dupla.

"Solo diré que tengan paciencia y denles algo de espacio y tiempo para hacer algo realmente especial. Creo que es algo que DC merece tener, y algo que (Zack) Snyder intentó hacer y finalmente no se materializó, muchachos", dijo el actor de 42 años durante un live de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zachary Levi (@zacharylevi)

Además, Levi agregó que Gunn y Safran "no solo toman decisiones porque les gusta o no les gusta alguien. Están tomando decisiones basadas en lo que es mejor para Warner Bros. (...) No es una posición fácil, les dieron todas estas cosas que ya estaban en gran conflicto. Así que muchachos, solo denles un jodido descanso. Tómenlo con calma".

En tanto, el actor aprovechó la instancia para hablar sobre el futuro de su personaje, cuya secuela "Shazam! Furia de los Dioses" llegará a los cines en marzo, asegurando que es "mejor que la primera" pero que, aunque no llegara a funcionar como espera, seguirá confiando en la visión de los nuevos directores del estudio.

Ante las controversiales reacciones de los seguidores de DC en redes sociales, que se han asegurado de hacer llegar a la dupla su descontento, Gunn aprovechó para responder mediante un hilo de Twitter, defendiendo su visión y calificando las críticas como "escandalosas y desagradables".