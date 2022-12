Director de "Black Panther" revela cómo hubiera sido la secuela con Chadwick Boseman en ella

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, conocido por interpretar a "T'Challa" en "Black Panther", el guión original de la secuela debió ser modificado para enfocarse en "Shuri" (Letitia Wright), hermana del protagonista. Por esto, Ryan Coogler, director de las cintas, se sinceró sobre cuáles eran los planes originales con el rey de "Wakanda" y la segunda película.

"'¿Qué vamos a hacer con el Blip?' Ese fue el desafío. No se parecía en nada a lo que hicimos. Iba a ser una historia padre-hijo desde la perspectiva de un padre, porque la primera película había sido una historia padre-hijo desde la perspectiva de los hijos", reveló Coogler en una entrevista para The New York Times.

Según el cineasta, "T'Challa" se encontraría con su hijo en la película, tras estar ausente por cinco años debido al "chasquido de Thanos" de "Avengers: Infinity War", adelantándose tres años luego de presentar al niño la noche en la que todos vuelven del "blip", para mostrar al niño pasando un verano con su padre.

"Para su octavo cumpleaños, hacen un ritual en el que salen al monte y tienen que vivir de la tierra. Pero pasa algo y "T'Challa" tiene que ir a salvar el mundo con su hijo al lado. Esa era la película", finalizó el director.

Boseman, quien falleció de un cáncer colorrectal en agosto del 2020, hizo su última aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel en la serie "What If...?" prestando su voz para el superhéroe de "Wakanda", estrenada casi un año después de su muerte.