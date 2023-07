"Es el corazón de 'Barbie'": la escena que Greta Gerwig se negó a cortar

La película "Barbie", protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha sido todo un éxito en su primer fin de semana superando en taquilla a "Oppenheimer", cinta de Christopher Nolan estrenada el mismo día.

Sin embargo, Greta Gerwig, directora de la cinta, reveló que una escena en particular estuvo a punto de no ser parte del corte final, debiendo luchar contra Warner Bros. para mantenerla dentro de la película.

En dicha escena, ya inserta en el "mundo real", la protagonista se encuentra con una mujer mayor en una banca, a quien observa con detención. Posteriormente, "Barbie" le dice a la anciana que es hermosa.

"Me encanta mucho esa escena", confesó la cineasta en una entrevista con Rolling Stone. "Es un callejón sin salida de un momento, que, en cierto modo, no conduce a ninguna parte. Y en los primeros montajes, mirando la película, se sugirió: 'Bueno, podrías cortarla. Y, de hecho, la historia seguiría igual'. Y dije: 'Si corto la escena, no sé de qué se trata esta película", reveló Gerwig.

"Así es como lo vi. Para mí, este es el corazón de la película", explicó la directora, agregando que la interpretación de Robbie "es tan gentil y tan natural".

¿Es Barbara Handler la mujer de la escena?

Desde que las primeras imágenes de la película aparecieron, se especuló sobre un posible cameo de la hija de Ruth Handler, creadora de la muñeca, en el filme, con varios fanáticos señalando en redes sociales que la mujer mayor que aparece en esta escena es Barbara Handler.

No obstante, la directora se encargó de aclarar este rumor, señalando que la anciana es la diseñadora de vestuario Ann Roth, "una leyenda" dentro de la industria cinematográfica.