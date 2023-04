James Gunn anuncia el inicio de la preproducción de "Superman: Legacy"

A través de sus redes sociales James Gunn anunció el inicio del proceso de preproducción de "Superman: Legacy", la próxima película del "hombre de acero" para DC Studios.

El actual Co CEO de la compañía escribió en Twitter que se sentía "honrado de ser parte del legado" y publicó una fotografía del guión que él mismo escribió. Gunn también oficiará como director de este proyecto.

"Qué mejor día que el aniversario de Superman para sumergirse en la preproducción de 'Superman: Legacy", agregó el cineasta, quien detalló que ahora se enfocarán en "los trajes, el diseño de producción y algunas otras cosas".

Esta será la primera película del nuevo universo cinematográfico que James Gunn está creando para DC Studios. Durante la llegada del ejecutivo a la empresa se cancelaron varios proyectos, incluyendo la participación de Henry Cavill en la futura película de "Superman".

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf