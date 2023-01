En Lo que Queda del Día, la crítica Ángela Díaz comentó los nuevos estrenos de cine y series de streaming de esta segunda semana de enero, y destacó "La decisión de partir", "Almas en pena de Inisherin" (que se llevó tres Globos de Oro, con Colin Farell de protagonista) y la gran expectación por el estreno de la serie de HBO "The Last of Us", basada en el popular juego de PlayStation y que tiene al chileno Pedro Pascal en rol estelar.

