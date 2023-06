En Lo que Queda del Día, la periodista Ángela Díaz entregó sus recomendaciones de estrenos en cine y streaming para este fin de semana, destacando la cinta "Elementos", nuevo trabajo de Pixar. También resaltó la segunda temporada de la serie "And Just Like That", que es una secuela de "Sex And The City" y está en HBO Max. Por último, mencionó la película chilena "1976", que se puede ver en Netflix.

