Michael J. Fox reflexiona sobre su vida con Parkinson: "No llegaré a los 80 años"

El actor Michael J. Fox reflexionó sobre la enfermedad de Parkinson que padece hace décadas y habló sobre sus propias expectativas de vida.

En un adelanto para el programa CBS Mornings, el protagonista de "Volver al Futuro" fue consultado sobre si el Parkinson se lo "podría llevar", y él respondió que "está golpeando la puerta y va a doler".

"En realidad no mueres de Parkinson. Tú mueres con Parkinson. Así que he empezado a pensar sobre la mortalidad y concluí que no llegaré a los 80 años", sostuvo Fox, hoy de 61 años.

Michael J. Fox fue diagnosticado en 1991 cuando tenía apenas 29 años. Sin embargo pudo trabajar y actuar hasta el año 2020. El actor también es fundador de una fundación dedicada a buscar tratamientos y, eventualmente, la cura al Parkinson.