Oficial: "Black Panther: Wakanda Forever" tiene fecha de estreno en Disney+

"Black Panther: Wakanda Forever", la secuela de la película de Marvel y Disney, se estrenó en cines en noviembre y ahora llega al streaming Disney+.

La cinta de Ryan Coogle, la primera sin Chadwick Boseman tras su muerte en 2020, presenta a los líderes de Wakanda luchan para proteger a su nación tras la muerte del rey T'Challa.

Luego de su estreno en cines, con una recaudación de 820 millones de dólares, ahora "Black Panther: Wakanda Forever" anuncia su llegada al streaming.

La película tiene como fecha de estreno en Disney+ el próximo miércoles 1 de febrero.

