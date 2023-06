"Solo vio por sus intereses": Tenoch Huerta suma nueva acusación por abuso sexual

Una nueva denuncia por abuso sexual complica a Tenoch Huerta, que hace unos días fue señalado como un "depredador sexual" por parte de María Elena Ríos, saxofonista mexicana y expareja del actor.

En apoyo a Ríos, la actriz Fernanda Tosky reconoció haber sido víctima del intérprete de "Black Panther" mientras estaban en una relación sentimental, respaldando los dichos de la artista.

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy mala con él y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses", reveló la mujer a través de su cuenta de Twitter.

"Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos", afirmó la intérprete, que más tarde eliminó el tuit de la red social.

Posteriormente, Tosky decidió defenderse de varios ataques, asegurándole a un usuario que hablar de un abuso "no es contar una aventura por el parque".

Señor. Me costó 3 años contarle a mis amigas, imagínate. 7 años después porque ya no tengo 26 años y ahora soy una mujer con herramientas para enfrentar situaciones y experiencias.

Así que no es contar una aventura por el parque es hablar de tu sexualidad