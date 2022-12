Sony Pictures liberó el primer trailer de "Spider-Man: Across the Spiderverse", la secuela de la oscarizada "Into de Spiderverse" del año 2018. En esta entrega "Miles Morlaes" se introducirá en el multiverso y conocerá a distintas variaciones de "Spider-Man", algunas con buenas y otras con malas intenciones. La cinta debutará en cines el 2 de junio de 2023.

