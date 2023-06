Tom Cruise alabó película "The Flash" durante 15 minutos, según directores

La película inspirada en el superhéroe "The Flash" recientemente estenada fue elogiada por personajes prominentes del mundo del espectáculo, según aseguraron los propios cineastas.

En una entrevista con Total Film, el director Andy Muschietti y la productora Barbara Muschietti relataron que el actor Tom Cruise fue uno de los que alabaron el flime protagonizado por el polémico Ezra Miller.

"Es una industria muy cínica, y oír a gente que realmente no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ganar, decir algo tan bonito - en el caso de Tom Cruise, nos llamó, habló durante 15 minutos, elogiando a Andy, elogiando la película, y se siente muy bien porque realmente trabajamos muy duro para hacer estas películas", manifestó Barbara.

Por su parte, el autor de terror Stephen King se volcó a Twitter para expresar su admiración. "Por regla general, no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero ésta es especial. Es sincera, divertida y llamativa. Me ha encantado", señaló el escritor.

Andy, quien agregó que ambos hombres tuvieron acceso anticipado a ver la película, expresó que "en todo caso, (tuvimos) más confianza en lo que hicimos, porque la película ya estaba terminada cuando (Cruise y King) la vieron, así que fue una inyección de confianza en todo caso".