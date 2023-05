Vin Diesel adelanta que "Rápidos y Furiosos 10" podría ser una trilogía

Hoy durante la premier de la película más reciente de la saga de carreras "Rápidos y furiosos", su protagonista principal, Vin Diesel, respondió al ser consultado por el futuro de la serie.

Frente del coliseo de Roma, italia, junto a la co-estrella Michelle Rodríguez, una periodista del medio Fandango le preguntó al intérprete de Toretto qué es lo que se viene tras el lanzamiento de la última entrega.

"Es una buena pregunta. Como cineastas, sin embargo, quieres permitir que la gente disfrute de la película sin inclinar demasiado el sombrero", introdujo Diesel, quien después lanzó la bomba.

"Puedo decir lo siguiente: cuando empezamos a rodar esta película, el estudio nos preguntó si podía ser doble", continuó. "Y después de que el estudio viera esta primera parte, dijeron '¿podrías hacer de Fast X, el final, una trilogía?".

"Son tres actos en cualquier historia", añadió Rodríguez, por su parte.

Cuando la periodista le pidió una confirmación de la trilogía, Diesel bromeó con que "se iba a meter en problemas" si hablaba más, para después seguir paseando por la alfombra roja.

WATCH: On the red carpet in Rome, Italy, did Vin Diesel just confirm that #FastX is the first part of a... trilogy?! Whoa! It all begins in theaters a week from today. Ready, set... go get your tickets!

