"Es súper normal": Coni actualiza si continúa su amistad con Eskarcita

Dos semanas han pasado desde que finalizó el reality "Gran Hermano" y desde entonces, ha surgido la duda de que si las finalistas siguen en contacto.

La bailarina Contanza Capelli entonces fue nombrada como ganadora, mientras que Jennifer "Pincoya" Galvarini y Skarlette Gálvez ocuparon tercer y último lugar, respectivamente.

Los últimos días de emisión del reality tampoco estuvieron exentas de roces, con Eskarcita y Coni protagonizando fuertes discusiones que no habían ocurrido los meses anteriores.

¿Sigue la amistad entre Coni y Eskarcita?

Esa fue la misma pregunta que le fue formulada a la también modelo en el podcast "Gran Espía", a lo que Coni dio a entender que la relación se ha ido enfriando.

"Cuando salimos del reality, obviamente cada una estaba súper ocupada con sus cosas", introdujo la joven.

En la misma línea, complementó que "yo creo que hubo más voluntad con ciertas personas de perdurar con la amistad que con otras, yo creo que eso es súper normal".

"Yo siempre lo he dicho, apoyé a Eskarcita más allá de lo que pasó en el reality, la he apoyado de varias maneras con todo lo que sucedió, con todo lo que no sucedió en los eventos", dijo Coni.

Posteriormente, Constanza reflexionó que "hay más voluntad con ciertas personas de mantener la amistad y con otras no, en lo personal, me siento cómoda con las personas con las que estoy ahora", cerró.