"Chris Martin mago": Los memes que dejó la última noche de Viña 2024

El Festival de Viña 2024 llegó a su fin este viernes con shows de María Becerra, Trueno y Alex Ortiz en el humor.

Asimismo, la obertura de la noche de clausura estuvo hecha por el ilusionista y mago Jean Paul Olhaberry, llenando la noche de memes y reacciones en redes sociales.

El parecido con Chris Martin de Coldplay del megao, el beso de los animadores, el show de María Becerra y algunos de los chistes de Alex Ortiz estuvieron entre lo más comentado por los televidentes.

Quedé así con la carta que leyó María Becerra, y más al escuchar como se le cortó la voz. No me toquen, estoy sensible. pic.twitter.com/Fvw43vcZL5