"Desde la guatita de mi mamá que bailo": La "mini bichota" habló sobre su triunfo en Viña 2023

La pequeña Matilda, mejor conocida como la "Mini Bichota", tuvo uno de los momentos más importantes de su vida tras bailar junto a Karol G en el escenario de Viña del Mar.

Luego de la emocionante noche, donde hasta recibió una gaviota de oro de parte de la colombiana, Matilda fue invitada al matinal "Tu Día" para entregar más detalles del momento.

Su madre contó en el espacio televisivo que la pequeña fue con un cartel que decía "esta mini bichota quiere bailar contigo", pero cuando estaba terminando el show, la reggaetonera aún no veía el mensaje.

"Toda la gente me decía 'pero no puede no subir'", contó la mujer.

Finalmente, gracias a Gonzalo Valenzuela y Eduardo Fuentes, Matilda cumplió su sueño y se fue hasta con gaviota de oro a su casa. "Pensé que era broma", dijo cuando recordó el momento.

"Yo pensé que era para la foto y que la gaviota se la devolvería a Karol (...) No estamos hablando de que le regaló una polera, le regaló la gaviota", agregó su madre.

"Desde la guatita de mi mamá que bailo, de toda la vida que estoy bailando. De chiquitita", reflexionó la pequeña, que danzó en el estudio de "Tu Día".