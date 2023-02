"Está a pie pelao'": Los divertidos memes que ha dejado el show de Camilo en Viña 2023

Este viernes, Camilo abrió la sexta jornada del Festival de Viña 2023, marcando así el cierre del certamen viñamarino.

El artista colombiano, que debutó en Chile con su presentación en la Quinta Vergara, llenó el recinto de la ciudad jardín de sus fanáticos, incluyendo varios pequeños junto a sus padres.

El show del intérprete de "Machu Picchu", que subió al escenario junto a Evaluna Montaner, su esposa, ya ha inundando las redes sociales con los infaltables memes con críticas divididas de parte de los internautas.

Revisa aquí los mejores memes.

Yo diciendo que no me gusta camilo pero me se todas sus canciones pic.twitter.com/lbGib5aoWT