"Nadie sabe el nombre": Pancha Merino descueró a comentarista colombiano de la Gala de Viña 2023

La actriz Francisca Merino deshizo en críticas al asesor de imagen colombiano Nelson Beltrán encomendado para juzgar los looks de la alfombra roja en compañía de la animadora Tonka Tomicic durante la "Noche Cero".

No le produjo precisamente simpatía y lo hizo notar durante el programa "Tal cual" de TV+: "Hablando de animadores, este colombiano, que yo no me sé ni el nombre, porque para peor, nadie le sabe el nombre", introdujo Merino.

"Mientras yo pasaba con mi hijo (Dominic Labbe), él criticando sin fundamentos porque en una gala que es de moda circular, que es otro concepto, tú no puedes llegar a destruir una persona que va caminando. Eso es lo más baja frecuencia que hay", argumentó.

La figura televisiva catalogó a Beltrán de "súper poco consecuente" por la "patudez de estar criticando a todo el mundo y criticara bien a los que él vistió, porque además, creo que vistió a la Rayén Araya, y justo la criticó bien".

"Él debería tener un poquito más de respeto y no sé quién lo puso, yo tengo entendido que es súper amigo de una de las editoras y es como un poquito apitutado, nadie se sabe el nombre", reiteró.