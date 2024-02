"No lo íbamos a dejar pasar": Joven fue con su ex al Festival de Viña

Ya es tradicional que en el Festival de Viña el público prepare sus carteles con frases graciosas y saludos a sus ciudades, sin embargo, una mujer llamó la atención porque el suyo decía: "Tuve que venir con ex".

En la previa al show de Mora en la Quinta Vergara, el equipo de Mega llegó hasta donde una pareja que tenía el dicho cartel y otro que anunciaba: "Yo soy el ex". Ante esto, les consultaron por qué decidieron ir juntos igual a la cuarta noche del Festival.

"Me la regalo (la entrada) y tuvimos que venir sí o sí. No la íbamos a dejar pasar", dijo ella, mientras que el joven reparó que aún estaban juntos cuando compró las entradas, pero "con el tiempo pasaron cosas. Yo no cago plato, entonces, tuve que traerla igual".

No obstante, al ser preguntados sobre un posibilidad de revivir su romance, la joven apuntó risueña: "o sea, si la gente lo pide...", lo que motivó a que se dieran un apasionado beso.