La panelista de Canal 13, Tita Ureta, se llenó de elogios en Instagram al bañarse en el mar con el vestido que usó en la Gala de Viña y recicló a partir de mallas de pescar que encontró. "No me aguanté, tenía que darle las gracias al mar por todo lo que me ha dado estos días. Estoy feliz. Quiero devolverle la mano al agua", escribió. La periodista fue, además, parte de una actividad de limpieza en la Playa Las Torpederas, de Valparaíso.

