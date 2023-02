"No teníamos que ir": José Antonio Neme descueró a la Gala de Viña 2023

José Antonio Neme fue enfático en sus críticas a la Gala del Festival de Viña 2023, que este año será transmitido por TVN y Canal 13.

El rostro de Mega no fue entrevistado durante su paso por la "Noche Cero" y tampoco sus compañeros Karen Doggenweiler, Carolina Arregui y Rodrigo Sepúlveda, que pasaron a eso de las 23:48 horas.

"Estoy tan arrepentido de no haber seguido mi corazonada y no haberte convencido yo a ti (Karen) de que no teníamos que ir, porque algo me decía que no teníamos que ir a esa alfombra roja", comenzó diciendo.

"La organización fue pésima. Era más difícil entrar a la gala que entrar a Ucrania, con eso te digo todo. El ingreso era muy incómodo", agregó.

El periodista contó que caminó junto a Doggenweiler hacia la tarima donde estaba Eduardo Fuentes entrevistando a los rostros cuando un productor les dijo "salgan de ahí".

"Karen me dijo '¿te diste cuenta de lo que nos hicieron? ¿Te diste cuenta de la humillación de la que fuimos objeto esta noche?'", dijo.

Finalmente, entregó detalles sobre la alfombra roja, que según él, "no llegaba a ningún lado" y "no tenía ningún sentido, esto terminaba casi en el desagüe del Marga-Marga".

"No necesito que ningún canal me preste el micrófono porque para eso tengo mi canal, pero cómo no saludar a Carolina Arregui, la actriz número 1 de las tardes de televisión nacional, cómo no saludar a Rodrigo Sepúlveda, a Karen Doggenweiler", remató.