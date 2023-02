Rodrigo González con poca fe en Diego Urrutia: "Es un humor como una hamburguesa"

Luego de la confirmación de Diego Urrutia como humorista para Viña 2023, su colega Rodrigo González tuvo particulares palabras para él.

Consultado en el matinal "Contigo en directo" de Chilevisión, el comediante que estuvo en el festival en 2016 afirmó que "los 'tiktoker' haciendo stand up, siento que no hacen stand up".

Urrutia fue confirmado como el humorista que se presentará el lunes 20 en reemplazo de Daniel Alcaíno "Yerko Puchento".

"Es un humor, perdón que lo diga, pero es un humor como una hamburguesa. Queda claro lo que es una hamburguesa, el público no es tonto", expresó González.