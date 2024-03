"Thank you": La divertida confusión de María Becerra en Viña 2024

En medio de su exitoso debut en el Festival de Viña del Mar la cantante María Becerra protagonizó un divertido y confuso momento en el escenario.

Cuando agradecía al público y leía los carteles que habían en la Quinta Vergara, la argentina leyó que habían fans que venían de Los Ángeles, Región del Biobío.

"Me dejaste el corazón vacío, Los Ángeles ¿Qué, son de Los Ángeles? ¡Me jodés!", preguntó sorprendida, creyendo que los seguidores del letrero venían directamente desde California, Estados Unidos.

"Thank you", les agradeció ella, convencida de que estaba hablando con fans norteamericanos.

NO MARIA BECERRA PENSANDO QUE LA PERSONA DEL CARTEL ES DE LOS ÁNGELES (USA) PERO SE REFERÍA A LOS ÁNGELES CHILE pic.twitter.com/hGpbmjiPi4