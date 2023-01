A través de su cuenta de Tiktok, Ariana Grande respondió a quienes la acusan de "ya no ser cantante" interpretando "Somewhere Over the Rainbow".

"Quería cantarles algo, pero no quiero cantar algo que no sea 'Ozian' en este momento", escribió en la descripción la también actriz que se encuentra grabando "Wicked", adaptación cinematográfica del musical de Broadway del mismo título, que cuenta la historia de las brujas de "El Mago de Oz" antes de que "Dorothy" apareciera.

