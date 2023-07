Con Karol G, Sam Smith y más: ya puedes escuchar el soundtrack de "Barbie"

Tras el debut cinematográfico de "Barbie" este jueves, llega "Barbie: The Album", soundtrack de la cinta de Greta Gerwig.

El álbum, presentado por Atlantic Records y producido por el ganador del Oscar Mark Ronson, incluye 17 temas originales interpretados por artistas como Tame Impala, Lizzo, Haim, Fifty Fifty, Sam Smith, The Kid Laroi, Dominic Fike y Ava Max.

Además, la banda sonora cuenta con la canción "I'm Just Ken" de Ryan Gosling, parte de un número musical dentro de la película, y cuatro vídeos musicales: "Dance The Night" de Dua Lipa, "Barbie World" de Nicki Minaj y Ice Spice, "Watati" de Karol G, y la desgarradora balada "What Was I Made For?" de Billie Eilish.