David Guetta recreó la voz de Eminem con inteligencia artificial: "La gente se volvió loca"

Mientras la inteligencia artificial en diferentes ámbitos ha tomado vuelo, el DJ francés David Guetta sacó provecho de la situación y terminó utilizando la voz del rapero Eminen, aunque falsa, en uno de sus espectáculos.

"¡Eminem, hermano! Esto es algo que hice como una broma y funcionó tan bien que no me lo podía creer", señaló sobre el resultado del experimento, después de mostrar el resultado en vivo. "Este es el sonido rave del futuro", dice la voz creada que imita al intérprete de "Without me".

Además, Guetta explicó cómo logró recrearlo: "Descubrí esas páginas web sobre IA - básicamente, puedes escribir letras al estilo de cualquier artista que te guste. Así que tecleé 'escribe un verso al estilo de Eminem sobre future rave'.

"Y fui a otra web de IA que puede recrear la voz. Puse el texto ahí y puse el disco y la gente se volvió loca", aseguró, aunque enfatizó que "no lo va a lanzar comercialmente, obviamente".