"Dookie" de Green Day será reeditado con demos y versiones en vivo

Para conmemorar los 30 años de "Dookie", Green Day anunció la edición deluxe del icónico álbum noventero.

El trío californiano celebra el aniversario 30 de su tercer álbum revelando maquetas inéditas de "Dookie", incluidos 4 demos en pista y demos en casete y tomas descartadas.

Además se incluyen dos registros en vivo: En Vivo desde Woodstock (1994) y En Vivo desde Barcelona (5 de junio de 1994).

"Dookie" fue lanzado en 1993 e incluyó éxitos como "Basket Case", "When I Come Around", "Welcome To Paradise" y "Longview", entre otros.

La edición de "Dookie 30th Anniversary" estará disponible el 29 de septiembre en formato digital, así como en una edición limitada en una caja de vinilo de 6 LP y una caja de 4 CD.