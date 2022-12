"Es basura y no la aprobé": Justin Bieber acusa a H&M de vender mercancía sin su autorización

Luego de que H&M lanzara una nueva colección de mercancía, Justin Bieber arremetió contra la cadena sueca, asegurando que no contaban con su autorización para usar su imagen en sus productos.

"No aprobé ninguna de las colecciones de merchandising que publicó H&M...todo fue sin mi permiso y aprobación (...) La mercancía que hizo H&M de mí es basura y no lo aprobé", afirmó el músico canadiense de 28 años a través de sus historias de Instagram, llamando a sus fanáticos a no comprarla.

Justin Bieber says H&M’s new merch is being sold without his permission or approval 😳 pic.twitter.com/Vv63GowZKv